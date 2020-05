MILANO (ITALPRESS) – La giornata del grande giudizio sull’affidabilita’ dell’Italia si e’ rivelata, alla fine, poca cosa. Moody’s, come gia’ aveva fatto S&P ha deciso di rinviare la valutazione considerando le novita’ provocate dal coronavirus. Significa che il giudizio resta Baa3 con una stima di medio periodo stabile. Dbrs Morningstar, la piu’ piccola delle grandi agenzie ha lasciato inviariato il giudizio a BBB High limitandosi ad abbassare il giudizio prospettivo. Non piu’ stabile ma negativo.

Il trend negativo “riflette la considerevole incertezza sulle ripercussioni economiche” del coronavirus, si legge nella nota di Dbrs. Gli analisti precisano che il sistema bancario e’ in una posizione piu’ forte rispetto al passato in termini di capitalizzazione.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Moody’s rinvia esame del rating, Dbrs taglia la stima di medio periodo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento