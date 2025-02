“Moonkillers”, cinque artisti italiani e una pittura selvaggia

Tommaso Calabro a Venezia presenta una mostra di contemporanea

Venezia, 7 feb. (askanews) – “Moonkillers” è un titolo affascinante e rimanda a un’idea di “pittura selvaggia” e addirittura a “una visione del mondo” che la mostra vuole provare a raccontare attraverso cinque artisti italiani di oggi. La galleria Tommaso Calabro di Venezia ha aperto le sue porte al contemporaneo con un progetto di ricerca e scoperta sulla scena del nostro Paese.

“Questa è la prima mostra contemporanea che facciamo qui a Venezia – ha detto il gallerista ad askanews -. È una mostra curata da Antonio Grulli: è una collettiva con Flaminia Veronesi, Emilio Gola, i Canemorto, Alessandro Miotti e Michele Bubacco, che sono degli artisti che Antonio ha voluto unire in un’ottica del loro utilizzo del colore, gli ha voluti chiamare i nuovi Fauves. E sono molto orgoglioso anche del fatto che presentiamo qui a Venezia cinque artisti, cioè degli artisti, perché sono più di cinque italiani, che nel contemporaneo stanno facendo delle carriere veramente molto interessanti e che spero con questa mostra possano crescere ancora di più”.

Le opere si collocano tutte sul terreno del figurativo, ma riescono a smuovere qualcosa di ulteriore, sia che si tratti di una scena da interni con due ragazze di Gola, sia che ci si sposti su un registro più fantastico e immaginario con Flaminia Veronesi. Il messaggio che si sente vibrare è quello di una rappresentazione che nasce dall’urgenza del tempo, la cui mediazione con lo spettatore è lasciata per intero al medium della pittura.

“Io sono partito nel 2018 e ho una storia espositiva molto legata al moderno – ha aggiunto Tommaso Calabro – e questo focus moderno continuerà anche in futuro. Detto questo, avendo adesso tre spazi espositivi, è giunta l’ora di poter allargare un po’ gli orizzonti e di iniziare a lavorare anche con tanti amici e artisti che ritengo validissimi e che hanno sicuramente qualcosa da dire e penso che comunque poter offrire, in un’ottica anche di commistione tra contemporaneo e moderno, delle mostre interessanti possa dare un valore aggiunto anche alla galleria”.

“Moonkillers” è aperta a Palazzo Donà Brusa in Campo San Polo fino al 15 marzo.