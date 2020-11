TORINO (ITALPRESS) – Grazie ad un set esclusivo di Jeep Performance Parts (JPP) e accessori custom, il team Mopar in Usa ha trasformato una Jeep Gladiator model year 2020 in un “concept” per appassionati di mountain bike. La Jeep Gladiator Top Dog Concept è stata presentata al SEMA360, l’edizione virtuale del SEMA di Las Vegas. Verniciato in blu K-9, il Top Dog Concept espande ulteriormente le capacità di carico del pick-up Jeep eliminando il cargo box standard e sostituendolo con uno speciale sistema PCOR sul cassone. Sul lato passeggero, il sistema di carico è dotato di cassetti estraibili in cui i biker possono riporre in sicurezza gli attrezzi e i materiali di cui hanno bisogno per le loro escursioni.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Mopar presenta la Jeep Gladiator Top Dog Concept proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento