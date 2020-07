Le vacanze si avvicinano e per ripartire in totale serenità il marchio Mopar promuove l’iniziativa multibrand “Safe the Date”, in collaborazione con i marchi dei veicoli FCA e FCA Bank. Valida dal 20 al 25 luglio, l’offerta consente di igienizzare l’abitacolo e l’impianto climatizzatore del proprio veicolo a soli 19,90 euro (IVA e manodopera incluse) e, al tempo stesso, di beneficiare di un bonus straordinario per l’acquisto di una nuova vettura Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Jeep o di un nuovo veicolo commerciale Fiat Professional. Il tutto reso ancora più interessante da un esclusivo finanziamento di FCA Bank che prevede il 5% di anticipo (0 in caso di veicoli commerciali) e la prima rata al prossimo anno,

