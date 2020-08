L’Europa League è un grande trofeo anche se non è la Champions, questa Inter è forte, solida, anche bella e lavora per crescere, vincere e avvicinarsi a quella del Triplete di 10 anni fa. Massimo Moratti non è più il presidente dell’Internazionale, ma ne è rimasto il primo tifoso e, a due giorni dalla finale contro il Siviglia che assegna quella che una volta era la Coppa Uefa (la sua Inter la vinse, ndr), in un’intervista rilasciata a Repubblica” e “Tuttosport”, racconta emozioni che lo riportano indietro nel tempo con l’entusiasmo e la fede nerazzurra di sempre: “Se l’Inter gioca come nella ripresa dell’altra sera con il Siviglia sarà una gara bellissima.

L’articolo Moratti rivive “Le emozioni di 10 anni fa, avanti con Conte” proviene da Notiziedi.

