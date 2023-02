Moratti:mio impegno per proposta che va oltre Lombardia prosegue

“Sentirò Calenda e Renzi. Questo risultato è un punto partenza”

Milano, 13 feb. (askanews) – “Sono convinta della scelta fatta con convinzione, ho scelto la strada più difficile, ma ho sempre scelto strade in cui pensavo di dare contributo. L’ho fatto nella mia Regione e credo ci sia spazio per una proposta politica nuova che vada oltre questa regione, questo risultato è un punto partenza”. Lo ha detto la candidata civica e del Terzo Polo alla presidenza dell Regione Lombardia, Letizia Moratti, commentando l’esito del voto dalla sede del suo comitato elettorale all’hotel Cavalieri.

“Ho come candidati di lista persone splendide, straordinarie, persone serissime e competenti e quindi guardo al futuro” ha ribadito. In Consiglio regionale, ha proseguito, “entreranno i miei candidati e io continuerò con loro, faremo un punto a brevissimo”. La mia “è una formazione giovane sono stati premiati partiti più strutturati che hanno sedi e candidati da tempo, questo è quello che è successo e questo vale per la mia lista noi siamo molto giovani ma cresceremo” ha proseguito.

“Io continuerò mio impegno – ha concluso – per una proposta politica nuova sicuramente sentirò Calenda e Renzi. Non penso sia giusto recriminare” con il Terzo Polo “su cosa era possibile e cosa no, la cifra è quella di una campagna pienissima in pieno inverno con un freddo terrificante che mi ha creato problemi” come il calo della voce.

