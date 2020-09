Morelli alla guida della Consulta,  resta il nodo delle “presidenze brevi”

AGI – E’ stato in Cassazione il giudice del caso Englaro, relatore della sentenza delle sezioni unite con cui arrivò, nel 2018, il definitivo via libera allo stop dei trattamenti per Eluana, e, negli anni ’70, come assistente a Palazzo della Consulta, si occupò dell’istruttoria sul caso Lockheed. Mario Rosario Morelli arriva oggi alla carica più importante nella Corte costituzionale, quella di presidente, dove rimarrà però per soli 3 mesi: il suo mandato scade il 12 dicembre prossimo. Quella di Morelli, dunque, sarà una presidenza ‘breve’: una situazione che si è già verificata più volte alla Consulta – si pensi alla presidenza Vassalli,

