Morelli: da Olimpiadi in Lombardia e Veneto eredità straordinaria

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd cresce

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, il Pd cresce...

Voglia di partire? Ecco giorno più conveniente per volare e 10 destinazioni più economiche

(Adnkronos) - La voglia di viaggiare non manca,...

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 27 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Referendum giustizia, il sondaggio Ixè: testa a testa tra sì e no

(Adnkronos) - Risultato in bilico per il referendum...
morelli:-da-olimpiadi-in-lombardia-e-veneto-eredita-straordinaria
Redazione-web
Di Redazione-web

Il sottosegretario: pere stradali, ferroviarie oltre che sportive

Milano, 27 gen. (askanews) – “Le Olimpiadi lasceranno in Lombardia e Veneto una eredità fantastica. Parliamo di opere attese dai territori e dalle comunità da oltre 40 anni e quindi finalmente grazie alle Olimpiadi, che sono un vero acceleratore della realizzazione, vengono messe a terra circa 3 miliardi di opere che vanno da quelle stradali a quelle ferroviarie oltre a quelle sportive”. Lo ha detto Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenendo a Milano all’evento “Opere Territori e Sostenibilità”.”Per le Olimpiadi siamo oramai arrivati – ha aggiunto -. Detto questo stiamo già parlando di eredità. Ancora prima dell’inizio delle Olimpiadi già guardiamo a quello che sarà il dopo, quindi lo studentato che rimarrà nel centro di Milano, le grandi opere come il palazzetto dello sport che è proprio vicino alla tangenziale. Passiamo chiaramente alle statali che vengono completamente riqualificate e alle strutture ferroviarie come 10 stazioni che vengono riqualificate sia in Lombardia sia in Veneto”.

