morelli:-“eau-partner-strategico-per-costruzione-ponte-economico,-culturale-e-tecnologico”

(Adnkronos) – “L’Italia guarda con rinnovata attenzione agli Emirati Arabi Uniti, partner strategico per la costruzione di un ponte economico, culturale e tecnologico”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, intervenendo all’evento ‘Investopia Europe 2025’, in corso a Milano. “La presenza qui oggi di politici, istituzioni, siano esse governative che finanziarie o accademiche -spiega- dimostra che il futuro degli investimenti passa non solo dai numeri, ma anche dalla fiducia, dalla progettualità condivisa e da una comune responsabilità verso uno sviluppo sempre più sostenibile da tutti i punti di vista”.

In questo senso, sottolinea, “Milano è il luogo ideale per un incontro come questo, una città che ha fatto della rigenerazione urbana, dell’innovazione tecnologica, della valorizzazione del capitale umano attraverso fatti concreti come Mind, il suo tratto distintivo”. E’ dunque “da qui che può partire una riflessione ampia sul ruolo dell’Europa nel nuovo ordine economico internazionale e sul valore dei partenariati internazionali che possono generare grandi opportunità per le nostre imprese e per i nostri Paesi”. E in questo quadro, “la cooperazione tra Italia, Emirati e Arabi Uniti rappresenta un’opportunità concreta per attirare nuove filiere produttive, mobilitare capitali privati, pubblici e accelerare verso quelle transizioni” che sono già in corso.