Morelli, lo psichiatra: “Il Napoli ha il carattere di Gattuso. Persona vera”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto psichiatra Raffaele Morelli ha analizzato il momento del Napoli. Ha parlato del carattere della squadra con l’arrivo del tecnico Gennaro Gattuso e si è soffermato sui possibili effetti della pandemia da Coronavirus.

Napoli di Gattuso, le parole di Morelli

“Napoli-Milan? Sono curioso da tifoso milanista di vedere i progressi che ha fatto il Milan. Il Napoli è una squadra molto forte e sono contento per loro. Al Napoli non manca il carattere, anzi incarna quello del tecnico Gattuso. Lui e Ibrahimovic sono due persone vere, di carattere e leali.

Scudetto? Penso che oggi ci siano più variabili, la Juve ha uno stadio come un fortino, il pubblico conta tantissimo. Poi abbiamo a che fare con un variabile importante come quella del virus. Coronavirus? In questa emergenza possiamo lamentarci tutto il tempo oppure distarci e fare come fanno i bambini. Dobbiamo cambiare in nostro rapporto con la mente. Non possiamo pensare tutto il tempo al virus perchè così si abbassano le difese immunitarie e questo ci fa ammalare più facilmente”.

