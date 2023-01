Moreno Delsignore e 7Grani nel singolo “Neve diventeremo”

Rielaborazione del brano per ricorrenza del Giorno Della Memoria

Milano, 23 gen. (askanews) – A quattro anni di distanza dall’ultimo album di inediti, ritorna sulle scene il cantautore, produttore e vocal coach Moreno Delsignore. L’ex voce degli Scomunica ha reinterpretato il brano “Neve diventeremo” insieme ai 7Grani, importante band comasca, che fa capo ai fratelli Settegrani: Fabrizio, voce e tastiere, compositore del brano originale, Mauro, chitarre, Flavio basso e armonica. Neve diventeremo è un brano storico per gli artisti lombardi che il 27 gennaio 2012, in occasione delle Celebrazioni per la Giornata della Memoria, raccolse il plauso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale li ricevette al Quirinale e, attraverso la Presidenza della Repubblica, curò una prefazione al libretto contenuto nel cofanetto CD+DVD.

La canzone è ispirata alla storia di Rado Zuccon, partigiano amico di famiglia dei 7Grani, sopravvissuto alla deportazione nel campo di concentramento nazista di Buchenwald, in Germania nei pressi dei Weimar, dove la band girò il videoclip originario creando un prodotto editoriale di forte impatto culturale.

La nuova versione ha un arrangiamento più minimale ed etnico: le due voci si sposano alla perfezione all’interno di un duetto emotivamente pregnante e coinvolgente. “Ogni parola è densa di profondo significato – affermano gli artisti – doveroso rispetto e immortale ricordo. La nuova versione del video splendidamente diretto dal regista Jacopo Andreoli, è visivamente concentrato sugli interpreti, illuminati da un sole autunnale capace di dare vita al pulviscolo atmosferico rivelando dettagli, profili, sguardi, e soggettive letture interpretative”.

Il singolo è stato arrangiato e prodotto da Moreno Delsignore, ed oltre ai 7Grani ha visto la partecipazione di Elisa Roncoroni (cori) e Carlo Maria Paulesu (violoncello) mixato da Federico Provini presso PFL studio e masterizzato da Claudio Giussani presso Energy Mastering di Milano. Il videoclip è stato girato da Jacopo Andreoli (Marjal Film) con la fotografia di Andrea Avolio (Neroluce Fotografia). Il brano sarà disponibile in tutti gli store digitali dal 23 gennaio 2023 su etichetta Vrec e sarà il primo dei nuovi singoli di Moreno Delsignore previsti nel 2023. Moreno Delsignore, cantautore, produttore (Risvegli Records) e vocal coach (Il tempio della voce) è il primo artista italiano ad aver pubblicato una cover di “Innuendo” dei Queen. E’ interprete solista del progetto “La storia del Rock”. Nel 2023 sono previsti nuovi inediti.

continua a leggere sul sito di riferimento