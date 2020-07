Moretta (commercialisti): “Il governo stimoli economia e proroghi le scadenze a settembre”

Approvato all’unanimità il bilancio dell’Odcec di Napoli

NAPOLI – “Abbiamo più volte ribadito la necessità di interventi che siano rapidi e che possano invertire la tendenza del pesante calo di fatturato che interessa il nostro territorio. Servono misure che possano stimolare l’economia, impedire i licenziamenti e, anzi, incentivare nuove assunzioni.

Allo stesso tempo è fondamentale che il Governo proroghi la scadenza dei versamenti delle tasse al 30 settembre. Sarebbe un segnale significativo tanto per i contribuenti, che in questi giorni stanno finalmente iniziando a vedere una piccola ripresa dopo il crollo dei consumi dei mesi precedenti, che per i professionisti, che si trovano a fronteggiare un ingorgo fiscale senza precedenti”.

Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli a margine dell’assemblea degli iscritti che hanno approvato all’unanimità il bilancio dell’ente partenopeo presso il Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli.

“Un risultato importante – ha aggiunto Moretta – in un momento di grande difficoltà per la nostra economia e anche per la professione”.

