Morgan a Live Non è la D’Urso: “io candidato a sindaco di Milano?” | Video Mediaset

Morgan a Live – Non è la D’Urso parla della sua papabile candidatura a sindaco di Milano proposta da Vittorio Sgarbi. Il cantautore precisa subito: “è una provocazione ma provocazione non è, è provocatorio perchè poter essere io”. Poco dopo parlando del ruolo di primo cittadino, il cantautore sottolinea: “il sindaco è una professione di comunicazione, direi che è il caso che si svecchiasse un attimo questa città”. In particolare Morgan condivide con Vittorio Sgarbi l’idea della cultura e parlando di un primo progetto da sindaco rivela: “ripristinerei la rete dei Navigli”.

Sopra e sotto il video Mediaset con le dichiarazioni di Morgan e il confronto a Live – Non è la D’Urso.

