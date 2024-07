morgan-denuncia-selvaggia-lucarelli:-“ha-costruito-violenza-di-massa-contro-di-me”

ROMA – “Buongiorno a tutti, ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che sono io”. Così Morgan, in una storia su Instagram, risponde alle rivelazioni della Lucarelli sul cantante, al secolo Marco Castoldi, accusato di stalking e revenge porn nei confronti della sua ex Angelica Schiatti. Nel 2020 la cantante ha deciso di denunciarlo ottenendo anche l’attivazione del codice rosso. Nel caso è coinvolto anche il fidanzato della Schiatti, Calcutta.

MORGAN DENUNCIA SELVAGGIA LUCARELLI: “LEI HA PARECCHIE CONDANNE, IO NO”

“Io non sono incriminato di revenge porn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggia Lucarelli – scrive ancora Morgan, ha parecchie condanne a differenze mia che non ne ho. Risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio”, conclude.

SELVAGGIA LUCARELLI RISPONDE A MORGAN: “SONO ANNI CHE DICE DI DENUNCIARMI, TUTTE BALLE”

“Sono anni che questo disperato annuncia di avervi denunciato perché i giornali riprendano le sue balle. Ovviamente mai arrivata alcuna denuncia. Lo fa perché i giornali facciano da megafono”, scrive Selvaggia Lucarelli in una storia su Instagram.

MORGAN DENUNCIA SELVAGGIA LUCARELLI E ANGELICA RISPONDE: “QUESTA NELLA FOTO È LA VIA DI CASA MIA, HO PAURA”

“Questa nella foto è la via di casa mia, a 200 metri da casa mia, dove ovviamente non posso tornare perché ho paura”, scrive Angelica su Instagram.

