Morgan, lo sfogo: “Chi va in galera è figo e fa dischi, io invece non lavoro più”

(Adnkronos) –

Nuovo sfogo di Morgan che si interroga sulle conseguenze che la bufera giudiziaria, nella quale è coinvolto, sta avendo sulla sua carriera lavorativa. “Ma mi volete spiegare perché se qualunque cantante entra ed esce dalla galera fa figo e lavora e fa dischi e se io vengo semplicemente accusato da una fuori di testa che cerca visibilità io addirittura non posso più lavorare? Questa cosa, ragazzi, non va bene, non è democratica, e non importa se io vi sto simpatico o no, andate oltre, non può essere fatto a nessuno, a nessun cittadino”, scrive Morgan sui suoi profili social.

Il cantante si trova ora al centro di una tempesta mediatica dopo le accuse di stalking e diffamazione che gli sono state rivolte dalla sua ex fidanzata Angelica Schiatti.