Morgan nel giorno del suo compleanno pubblica online “Il senso delle cose” scartata a Sanremo 2021 | Video

Morgan festeggia il 48esimo compleanno facendo una bellissima sorpresa ai fan. L’artista, infatti, ha deciso di pubblicare online “Il senso delle cose“, uno dei brani scartati dalla commissione artistica del Festival di Sanremo 2021.

Morgan, dopo lo scontro con Amadeus pubblica online un brano di Sanremo 2021

Dopo lo scontro a distanza di pochi giorni fa con Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021, Morgan sorprende ancora una volta facendo ai suoi fan, e non solo, un graditissimo regalo di Natale. Dalla mezzanotte di oggi, giorno peraltro del suo 48 esimo compleanno, Marco Castoldi ha pubblicato sui profili social ufficiali “Il senso delle cose“, uno dei brani inediti proposto per partecipare alla 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

E’ lo stesso Morgan a presentare così il brano su Instagram:

Per il mio 48° compleanno festeggio facendo quel che più mi fa piacere nella vita: fare ascoltare la mia musica. Questo è uno dei 5 brani scartati da Sanremo 2021, complimentoni ragazzi IL SENSO DELLE COSE.

Morgan, Il senso delle cose: ascolta uno dei brani inediti bocciati a Sanremo 2021

“Il senso delle cose” è solo il primo dei cinque brani inediti che Morgan ha sottoposto all’ascolto della commissione artistica di Sanremo 2021. La canzone, come le altre quattro, non è stata “promossa” tra le ventisei in gara lasciando l’amaro in bocca al cantautore che si è letteralmente scagliato contro Amadeus.

A distanza di giorni dal suo sfogo online, Marco Castoldi ha pensato bene di far ascoltare a tutti il primo dei cinque brani inediti. Al momento la canzone non è presente nelle piattaforme streaming, ma è disponibile solo sui profili social dell’artista.

Ascolta Il Senso delle cose di Morgan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

Ma non finisce qui, visto che Morgan sta pensando di pubblicare un EP intitolato “Il fronte di liberazione di Morgan” contenente le cinque canzoni scartate da Amadeus a Sanremo 2021. Un progetto speciale che richiede il supporto dei fan con delle donazioni come spiegato nel gruppo Facebook In arte Morgan. Come funziona? Una volta raggiunti i 5 mila euro verrà pubblicato online il secondo inedito e così via fino al quinto ed ultimo.

Intanto su Instagram è apparsa anche la cover del progetto con tanto di titolo “Quello che ha perso Sanremo” con i titoli dei cinque brani inediti: Il senso delle cose, ovvero Profumiera, Il cuore in polvere, Foto nella mailbox, Quotidiano, Il cuore libero, Le brutte intenzioni.

