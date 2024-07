morgan-presenta-il-suo-nuovo-brano-manifesto-“rutti”

“La mia è una protesta umanistica, non politica”

Milano, 4 lug. (askanews) – Provocatorio e irriverente Morgan arriva ancora una volta con la sua arte, per mostrare la realtà senza fronzoli. Promotore di battaglie a favore della qualità e della cultura, esce con il nuovo brano manifesto “Rutti” che il popolare cantutore ha raccontato in una conferenza stampa fiume a Milano in cui ha annunciato il suo ritorno alla musica con l’etichetta Warner e anche l’uscita di un album sempre nel segno della protesta.”Questo album qua è di protesta, ma non è politica perché protestare contro la destra al governo è un modo di far protesta che il sistema stesso prevede. Invece una protesta culturale è diversa, intendo una protesta il cui centro è un interesse nel ripristino dei valori umanistici che questa società perde a favore della tecnocrazia. La mia è una protesta umanistica, è l’essere umano che insorge di fronte all’egemonia del mercato, che usa i numeri contro la qualità, le leggi del profitto anziché quelle della gratificazione e del merito”.