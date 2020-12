Morire per una foto, la tragedia di un’escursionista australiana

AGI – Morire per una foto: è quello che è accaduto in Australia a un’escursionista di 38 anni, precipitata da una roccia sporgente nel parco nazionale Grampians, vicino a Melbourne. Rosy Loomba, che era accompagnata dal marito e dal figlio, ha ignorato i cartelli di divieto e ha scavalcato la recinzione per arrampicarsi sul punto più estremo del Boroka Lookout, un rinomato belvedere che offre uno stupendo panoramica sulle montagne circostanti, sul paese di Halls Gap e sul lago Bellfield.

Un volo di 80 metri

Prima di riuscire a scattare la sua foto ricordo, però, la donna è scivolata proprio su una barriera di sicurezza ed è precipitata per 80 metri.

