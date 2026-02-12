Mornati (CONI): la nuova pista del bob è elemento determinante

giovedì, 12 Febbraio , 26

Video NewsMornati (CONI): la nuova pista del bob è elemento determinante
Redazione-web
Di Redazione-web

“Il lavoro fatto ha avuto molto senso”

Cortina 12 feb. (askanews) – “La pista è un elemento determinante, non è solo importante, determinante perché intanto ti permette di conoscerla e loro hanno un modo di conoscerla, ma soprattutto perché col lavoro che c’è stato con i nostri ingegneri, i nostri tecnici in fase di preparazione ha avuto molto senso”. Lo ha detto il segretario generale del CONI e capo missione a Milano Cortina 2026, in riferimento alla nuova pista dello Sliding Centre di Cortina, dove stanno arrivando molte medaglie azzurre.

