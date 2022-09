Morrone (Lega) aspetta nave rigassificatore a Ravenna: 99% cittadini d’accordo

RAVENNA – In un momento di “grande difficoltà” sul fronte dell’approvvigionamento energetico, il rigassificatore è “uno degli strumenti che ci possono dare una mano”. Ma ogni progetto va valutato “luogo per luogo”. Jacopo Morrone, candidato alla Camera in Emilia-Romagna per la Lega, non parteciperà, e non lo farà nemmeno il Carroccio, alla marcia per il clima di domenica a Ravenna, indetta dalle associazioni ambientaliste contro la nave rigassificatore. In città, spiega alla Dire, “il 99% della popolazione vede di buon viso l’iniziativa” che dovrà garantire, sottolinea Morrone, “benefici e compensazioni per il territorio che la ospita. Questo è un aspetto importante”.

PIANO ENERGETICO NAZIONALE CHE DEFINISCA IMPIANTI E COMPENSAZIONI

Quello che serve, prosegue, è un Piano energetico che definisca le varie traiettorie di intervento. Sempre per quanto riguarda la Romagna, entra più nel merito il candidato leghista, “il progetto del parco eolico a Ravenna ha un senso, a Rimini probabilmente non lo ha”. Avrebbe infatti un effetto troppo impattante sul paesaggio, sul panorama, con “conseguenti ricadute negative per il turismo”. Certo, chiosa, “devono decidere i riminesi, ma serve una valutazione oggettiva dei benefici e delle ricadute.

IL PARTITO DEMOCRATICO CHE DICE DEL PARCO EOLICO DI RIMINI?

“Il Pd dovrebbe essere a favore se non ha cambiato idea, ma serve attenzione”, ribadisce. Insomma, il concetto è che ci sono “luoghi e luoghi” per determinati tipi di impianto, da qui la necessità di un Piano nazionale. E se c’è chi si spinge a ipotizzare la realizzazione di una centrale nucleare in Romagna, Morrone ribatte che “la ricerca deve cominciare immediatamente, ma poi servono le condizioni. La Romagna è ospitale e intelligente”, come dimostra per rigassificatore e rinnovabili, ma i progetti vanno tarati sui territori.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Morrone (Lega) aspetta nave rigassificatore a Ravenna: 99% cittadini d’accordo proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento