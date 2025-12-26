venerdì, 26 Dicembre , 25
morta-a-100-anni-maria-sole-agnelli,-sorella-dell’avvocato
Morta a 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato

Morta a 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato

Morta a 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato
Redazione-web
Redazione-web

Milano, 26 dic. (askanews) – E’ morta a 100 anni Maria Sole Agnelli, figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte e sorella di Clara, Susanna, Gianni, Giorgio, Cristiana e Umberto Agnelli. Aveva cinque figli. Nel corso della sua vita è stata sindaco di Campello sul Clitunno per 10 anni e a lungo presidente della Fondazione Agnelli.

Maria Sole Agnelli era nata a Villar Perosa (TO) il 9 agosto 1925. Dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 era stata Sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata Presidente della Fondazione Agnelli, guidando e sostenendo progetti nel campo dell’istruzione, della cultura e della ricerca a favore della scuola italiana. È stata inoltre proprietaria di diversi cavalli da competizione, che hanno conseguito diversi successi, come la medaglia d’argento di equitazione individuale ai giochi olimpici di Monaco nel 72.

