L’avevano soprannominata in ospedale la “Principessa guerriera” perché a neanche cinque mesi aveva continuato a lottare contro il Covid-19 e una malformazione cardiaca. Jay-Natalie La Santa, figlia di un vigile del fuoco di New York, è morta, diventando la vittima più giovane tra le oltre 200 mila registrate in tutto il mondo.

La piccola era stata ricoverata in ospedale, un mese fa, in preda alla febbre. A un primo test era risultata negativa, ma una settimana dopo gli esami avevano rivelato la positivita’ al virus. Nata a novembre come il padre, Jay-Natalie avrebbe compiuto lunedì 5 mesi.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Morta a 5 mesi. A New York la vittima più giovane al mondo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento