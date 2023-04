Morta la pallavolista Julia Ituma, l’ultima telefonata e il video dell’albergo

Indagini affidate a polizia, esaminate le immagini delle telecamere dell’albergo

Roma, 13 apr. (askanews) – Sono affidate alla polizia turca le indagini su Julia Ituma, la pallavolista italiana dell’Igor Gorgonzola Novara trovata morta questa mattina dopo essere caduta dalla finestra del sesto piano di un albergo a Istanbul. Lo hanno confermato gli operatori sanitari, come riporta in un dispaccio l’agenzia di stampa turca Anadolu. Dopo una telefonata, polizia e paramedici turchi si sono precipitati sul posto ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza, appena 18enne.

Il suo club, che ha detto di essere “profondamente rattristato” dalla morte di Ituma e ha rivolto le condoglianze a familiari e amici, ha confermato che le indagini sono a cura delle forze dell’ordine turche. La squadra femminile Igor Gorgonzola Novara si è trovata a Istanbul per affrontare – ieri – l’Eczacibasi Dynavit per la partita di ritorno delle semifinali di CEV Champions League 2023. La squadra turca si è qualificato per la finale dopo aver sconfitto 3-0 in casa l’Igor Gorgonzola; il club italiano aveva vinto l’andata 3-2 il 5 aprile.

La polizia di Istanbul ha esaminato il filmato della telecamera che mostra la facciata dell’hotel e ha confermato che Ituma è morta dopo essere caduta dalla finestra alle 4.31 ora italiana, colpendo le tende da sole. In un altro filmato della telecamera che mostra l’interno dell’albergo, si nota Ituma lasciare la sua stanza alle 21.49 ora italiana per parlare al telefono e poi si siede davanti alla sua stanza per un’ora prima di rientrare. La polizia e il personale dell’hotel sono quindi entrati nella sua stanza per svegliare Lucia Varela Gomez, sua compagna di squadra e coinquilina spagnola. Gomez ha detto alla polizia di aver parlato l’ultima volta con Ituma mezzora dopo la mezzanotte e di essersi poi addormentata. La polizia turca ha sequestrato il telefonino di Ituma. Le autorità turche hanno dato il via libera per il rientro in Italia della Igor Volley Novara. La squadra arriverà all’aeroporto di Malpensa. A Istanbul sono rimasti il medico della società ed Enrico Marchioni, il direttore generale.

“Siamo tutti sgomenti per questa tragedia che colpisce non solo il mondo pallavolo, ma tutto lo sport italiano. Oggi piangiamo la scomparsa, non solo di un grande talento, ma soprattutto di una meravigliosa ragazza di 18 anni che abbiamo visto crescere da vicino nel Club Italia, stagione dopo stagione”. Queste le parole del Presidente federale della Fipav Giuseppe Manfredi, dopo la morte della schiacciatrice dell’Igor Gorgonzola Novara Julia Ituma, reduce dalla semifinale di Champions League. “Il primo pensiero – continua Manfredi – va alla famiglia di Julia, alla quale invio le più sentite condoglianze e garantisco che la Federazione Italiana Pallavolo fornirà il massimo sostegno. Siamo in costante contatto con la società Igor Gorgonzola Novara e con il presidente della Federazione Turca per dare tutto il supporto possibile. In questo momento penso che ogni altra parola sia inutile, è una tragedia immensa a cui nessuno di noi era minimamente preparato”. La Federazione Italiana Pallavolo ha disposto un minuto di raccoglimento, in memoria di Julia Ituma, per tutte le gare pallavolistiche che si disputeranno da oggi a domenica. “Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara”: il tweet di Mauro Berruto, ex ct della nazionale di pallavolo. “Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana”, aggiunge Berruto. “Sono addolorato e incredulo di fronte alla tragedia che si è consumata nella notte in Turchia e ha strappato la vita a Julia Ituma. Quando succedono queste tragedie la prima domanda che ci si pone è ‘perché?’”, così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sulla morte della giovane pallavolista di Novara. “Le indagini sono in corso – continua – ma qualsiasi possano essere state le circostanze, non ci riporteranno Julia con la sua solarità e il suo sorriso”. “Mi stringo in un forte abbraccio alla sua famiglia alla quale porgo le più sentite condoglianze – prosegue la dichiarazione del ministro – e mi unisco al dolore delle compagne di squadra e di tutto il movimento della pallavolo italiana in questo difficile momento”.

