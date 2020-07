Morte Astori, prosciolto il medico sociale che diede l’idoneità al giocatore ai tempi del Cagliari

Il professor Francesco Stagno, ex medico sociale del Cagliari, non ha avuto alcuna responsabilità per la morte di Davide Astori, difensore e capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo del 2018 nella sua stanza d’albergo ad Udine. È quanto sostiene il gip Angela Fantechi nella motivazione del decreto con il quale è stata disposta l’archiviazione della posizione di Stagno su richiesta della procura di Firenze: l’ex medico sociale del Cagliari era stato accusato di omicidio colposo… continua a leggere sul sito di riferimento