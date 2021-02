Morte Maradona, inchiesta: tre nuovi imputati per la morte del fuoriclasse

La magistratura argentina ha iscritto nel registro degli indagati anche Carlos Diaz, psicologo che aveva in cura l’ex Pibe de Oro dall’inizio di settembre, e gli infermieri Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid. Salgono così a cinque gli imputati per la morte del fuoriclasse

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Morte Maradona, inchiesta: tre nuovi imputati per la morte del fuoriclasse proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento