Circa un’ora fa tutto il popolo partenopeo e tutti i tifosi del grande calcio hanno subito un lutto irreparabile. E’ morto Diego Armando Maradona, all’età di 60 anni, dopo un arresto cardiaco in seguito ad una crisi respiratoria. Tutta Napoli in questo momento è in lacrime, anche la stessa società parla di queste emozioni sul proprio profilo Twitter. Non poteva mancare l’addio dell’unico calciatore che, per gioco e per storia, gli assomiglia di più. L’erede di Maradona, molti lo definiscono così in Argentina, anche se è mancata quella Coppa (non da poco) che Diego ha vinto da solo. Stiamo parlando ovviamente di Lionel Messi, che più di chiunque altro ha retto il paragone con D10S.

L’ADDIO DI LIONEL MESSI A MARADONA

Questo il messaggio del fenomeno del Barcellona, allenato nel 2010 nell’Argentina proprio da Diego Armando Maradona. La foto pubblicata dal numero 10 blaugrana risale proprio a quel periodo, in cui due leggende, una del presente ed una del passato, sono state più vicine che mai.

“Un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Mi rimangono tutti i momenti belli vissuti con lui, voglio cogliere l’occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici”.

The post Morte Maradona, l’addio di Lionel Messi: “Diego è eterno, non ci lascerà mai” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento