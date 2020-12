“Denunceremo Alessandro Cecchi Paone per diffamazione nei confronti di Maradona, la cui memoria non può essere offesa in questo modo. Ha detto che Maradona era morto per una crisi di astinenza da tossicodipendenza da cocaina”. Lo annuncia all’Adnkronos l’avvocato Angelo Pisani, amico e legale in Italia del fuoriclasse argentino.

