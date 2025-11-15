sabato, 15 Novembre , 25

Morti madre e due figli in vacanza in hotel in Turchia, grave il padre

(Adnkronos) – E’ stato evacuato l’hotel di Istanbul dove alloggiava una famiglia di turisti turco-tedeschi, dopo la morte per sospetto avvelenamento della donna e dei due figli. Lo hanno riferito i media locali, secondo cui tutti gli ospiti dell’albergo nel quartiere di Fatih, sono stati trasferiti in altri hotel, ma non è stato specificato il numero di persone coinvolte. 

Altri due turisti che alloggiavano nello stesso albergo sono stati portati in ospedale oggi dopo aver accusato nausea e vomito. La famiglia si era sentita male mercoledì scorso, dopo aver mangiato diversi piatti tipici di street food nel quartiere di Ortakoy. Trasportato in ospedale, i due bambini, di sei e tre anni, sono morti giovedì e la madre ieri, mentre il padre resta in “condizioni critiche”, ha detto Abdullah Emre Guner, responsabile sanitario regionale di Istanbul, su X. 

Gli investigatori hanno però anche scoperto che una stanza al piano terra dell’hotel era stata recentemente disinfestata con pesticidi, secondo quanto riportato dal sito web di notizie Hurriyet. La polizia ha arrestato un dipendente dell’hotel e due addetti alla disinfestazione, portando a sette il numero delle persone fermate in relazione all’incidente. 

