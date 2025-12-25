Morto a 60 anni Pat Finn, l’attore recitò in ‘Friends’

(Adnkronos) – Addio a Pat Finn. L’attore statunitense, noto al grande pubblico per i suoi ruoli brillanti nelle serie televisive ‘The Middle’, ‘Friends’ e ‘Seinfeld’, è morto a 60 anni lunedì 22 dicembre nella sua casa di Los Angeles a causa di un tumore, contro cui combatteva dal 2022.

La notizia è stata confermata da un suo rappresentante ai media statunitensi. In una nota, i suoi familiari hanno ricordato Finn come una persona che ha vissuto “una vita piena di risate, amore, famiglia e amici”, sottolineando il suo legame con lo sport e la passione per i Chicago Bears, che lo ha accompagnato fino agli ultimi giorni.

Nato a Evanston, nell’Illinois, il 31 luglio 1965 e cresciuto a Wilmette, come Patrick Cassidy Finn, si era formato alla Loyola Academy prima di laurearsi nel 1987 alla Marquette University. Proprio negli anni universitari aveva sviluppato la passione per la comicità e l’improvvisazione, stringendo una profonda amicizia con Chris Farley. Dopo la laurea entrò alla Second City National Touring Company di Chicago, una delle istituzioni più importanti della comicità americana, avviando una carriera trentennale tra teatro e televisione. Attore caratterista molto richiesto, Finn è stato un volto ricorrente delle sitcom statunitensi.

In ‘The Middle’ ha interpretato Bill Norwood, il vicino di casa e amico della famiglia Heck, mentre in ‘Murphy Brown’ ha vestito i panni di Phil Jr. Tra le sue numerose apparizioni figurano serie cult come ‘Friends” (dove interpretava il dottor Roger), ‘Seinfeld’, ‘Curb Your Enthusiasm’, ‘Una famiglia del terzo tipo’, ‘3rd Rock from the Sun’ e ‘The Drew Carey Show’. Al cinema ha preso parte a film come ‘Supercuccioli nello spazio’ di Robert Vince (2009) ed ‘È complicato’ di Nancy Meyers (2009). È apparso anche nel documentario ‘I Am Chris Farley’ (2015), dedicato alla vita del comico scomparso.

Accanto all’attività artistica, Pat Finn ha svolto un’intensa carriera come docente, insegnando improvvisazione e comunicazione strategica in diverse università statunitensi, tra cui il University of Colorado Boulder, Ucla e Marquette. Era inoltre cofondatore del progetto Improv + Ability, dedicato alla formazione aziendale attraverso le tecniche dell’improvvisazione. Pat Finn lascia la moglie Donna, i tre figli Cassidy, Caitlin e Ryan, i genitori e cinque fratelli.