Morto a 71 anni l’attore Robert Carradine, il ‘papà’ di Lizzie McGuire
Morto a 71 anni l’attore Robert Carradine, il ‘papà’ di Lizzie McGuire

Addio a Robert Carradine, il papà televisivo di Hilary Duff nella serie ‘Lizzie McGuire’, andata in onda nei primi anni 2000 su Disney Channel. L’attore è morto all’età di 71 anni: si sarebbe tolto la vita. Da vent’anni combatteva con il disturbo bipolare.  

 

A darne l’annuncio è stata la famiglia con una nota affidata a ‘Deadline’: “È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare la morte del nostro amato padre, nonno, zio e fratello Robert Carradine. In un mondo che può sembrare così buio, Bobby è sempre stato un faro di luce per tutti coloro che lo circondavano. Siamo addolorati per la perdita di questa splendida anima e vogliamo rendere omaggio alla coraggiosa lotta di Bobby contro la sua battaglia, durata quasi vent’anni, contro il disturbo bipolare. Speriamo che il suo percorso possa illuminare la nostra vita e incoraggiarci ad affrontare lo stigma sulla malattia mentale. In questo momento chiediamo la massima riservatezza per elaborare il lutto”.  

 

Sui social il ricordo dell’attrice Hilary Duff: “Leggere questa notizia fa male. È davvero difficile affrontare una verità del genere su un vecchio amico. Nella famiglia McGuire c’era così tanto calore, e mi sono sempre sentita amata e protetta dai miei genitori televisivi. Gliene sarò per sempre grata. Sono profondamente triste nel sapere che Bobby stava soffrendo. Il mio cuore è con lui, con la sua famiglia e con tutti coloro che gli hanno voluto bene”.  

A ricordarlo è stato anche da Jake Thomas, che ha interpretato Matt McGuire, l’altro figlio televisivo di Carradine nella serie di successo di Disney Channel: “Mi fa male il cuore”, scrive Thomas. “Ho avuto la fortuna di conoscere Bobby e di aver condiviso gran parte della mia vita con lui. Ed era uno degli uomini più simpatici che si possano incontrare. Divertente, pragmatico, a volte brontolone, sempre un po’ eccentrico”.  

Era membro della leggendaria famiglia cinematografica dei Carradine. Nel corso della sua carriera ha recitato ne ‘I cavalieri dalle lunghe ombre’ (1980) con suoi fratelli David e Keith, ne ‘I cowboys’ (1972) al fianco di John Wayne. È famoso anche per aver partecipato ai quattro film della serie ‘La rivincita dei nerds’, nel ruolo del protagonista Lewis Skolnick. Era anche musicista e regista di talento “ma più di tutto era famiglia”, scrive ancora Jack Thomas. Ho tantissimi ricordi belli con lui e con la sua famiglia. Momenti felici, momenti difficili, e un’infinità di risate in mezzo. Da ragazzo lo ammiravo. E più avanti, ho capito che anche lui pensava che fossi piuttosto in gamba. Quindi immagino che, ai suoi occhi, qualcosa di buono lo stessi facendo davvero”. 

