PALERMO (ITALPRESS) – Per oltre cinquant’anni in sala operatoria a salvare vite. Una carriera costellata da successi e riconoscimenti, quella di Bino Marino, noto cardiochirurgo, originario della provincia di Agrigento. Nato a Porto Empedocle, si è spento all’età di 87 anni in ospedale a Palermo. Dopo avere avviato i primi passi in Sicilia si era trasferito a Roma, ma non aveva mai spezzato le radici con la sua amata terra.

Professore della Cattedra di cardiochirurgia al Policlinico Umberto I di Roma, è stato il fondatore della Cardiochirurgia di Catania.

“Fare il medico? E’ una questione di cuore”, aveva raccontato di recente in una lunga intervista ad un periodico.

L’articolo Morto Bino Marino, per oltre 50 anni in sala operatoria a salvare vite proviene da Notiziedi.

