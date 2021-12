Morto l’addetto al soccorso travolto dalla slavina in Valle d’Aosta

AOSTA – È morto oggi all’ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, dove era ricoverato in condizioni disperate da ieri nel reparto di Terapia intensiva, Leandro Pession, 58 anni, pisteur secouriste della Cervino spa. Ieri era stato travolto e sepolto da una slavina, che si è staccata nella zona del colle superiore delle Cime Bianche, nell’alta Valtournenche, attorno alle 10.30. Soccorso dal collega con cui stava finendo un sopralluogo sulle piste in vista dell’apertura, ritardata dal forte vento in quota, quando per passare da una pista all’altra ha tagliato un tratto in fuoripista. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Breuil-Cervinia: è considerato incidente sul lavoro e per questo la procura aprirà un’inchiesta.

