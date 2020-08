Morto l’ex pugile Sandro Mazzinghi

Il mondo dello sport e del pugilato in particolare, piange la scomparsa di Alessandro Mazzinghi, uno dei più grandi pugili italiani della storia. L’ex campione, classe 1938, è deceduto a Pontedera all’età di 81 anni (ne avrebbe compiuti 82 il 3 ottobre). “Ciao Alessandro…Ciao Campione…Grazie per tutto quello che hai dato e fatto per la nobile arte Tricolore e mondiale. Resterai per sempre nei nostri cuori. Ciò che facciamo in vita riecheggia nell’eternità”, ha scritto su Twitter la Federazione Pugilistica Italiana dopo la notizia della morte di Mazzinghi, campione del mondo dei pesi medi junior (1963-1965 e 1968-1969) e d’Europa della stessa categoria (1966-1968).

