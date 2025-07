morto-l’italiano-thomas-d’alba:-ex-folgore-arruolato-nell’esercito-ucraino-contro-la-russia

ROMA – Un altro italiano ha perso la vita in Ucraina, impegnato al fronte contro l’invasione russa. Si tratta di Thomas D’Alba, 40 anni, ex paracadutista della Folgore, originario di Legnano, vicino Milano. La notizia della sua morte è stata diffusa sui social da Vladislav Maistrouk, creator digitale e attivista ucraino che lo aveva conosciuto di persona. Secondo Avvenire, che riporta la vicenda dopo aver effettuato verifiche, D’Alba sarebbe morto intorno alla metà di giugno, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali dalle autorità italiane.

“Thomas era un uomo gentile e coraggioso – ha scritto Maistrouk –. È caduto in battaglia, nella regione di Sumy, difendendo l’Ucraina e l’Europa”. Sui social compaiono due sue foto: in una suona la batteria, la sua grande passione, nell’altra sorride con pollice alzato, indossando elmetto e mimetica dentro un veicolo militare.

D’Alba, racconta Maistrouk, dopo il servizio nella Folgore aveva lasciato le armi per insegnare musica, ma con l’inizio della guerra su larga scala in Ucraina decise di partire. “Rinunciò a un lavoro ben pagato per uno stipendio mediocre, agli aperitivi con gli amici preferì le esercitazioni al freddo nei boschi, alle notti tranquille in un letto scelse il sacco a pelo in trincea”, scrive l’amico nel suo post.

L’ultimo loro incontro risale a inizio giugno. “Thomas era in missione, e si vantava di avere un nuovo ‘amico’: un drone FPV russo inesploso a un metro e mezzo dalla sua postazione. Non si lasciava abbattere, nemmeno in quei momenti”.

Maistrouk conclude ricordando le parole che D’Alba gli aveva confidato: “Sono stato in molte missioni all’estero, e a volte mi chiedevo se fossi dalla parte giusta. In Ucraina non ho mai avuto questo dubbio. Gloria agli eroi!”. Decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ore successive, tra cui quelli di ex commilitoni della Folgore: “Cieli blu, fratello parà”, recita uno dei tanti.

Secondo Avvenire, D’Alba è il settimo italiano caduto nel conflitto ucraino. La prima vittima risale ad aprile 2022 con Edy Ongaro, 46 anni, colpito da una bomba a mano nel Donbass. Nei mesi successivi hanno perso la vita Benjamin Giorgio Galli, 27 anni, ferito in battaglia; Elia Putzolu, 27 anni, ucciso nel Donetsk schierato con i filorussi; Angelo Costanza, 42 anni, la cui morte resta un mistero perché secondo alcune fonti sarebbe stato catturato; e nel maggio scorso Antonio Omar Dridi, 35 anni, e Manuel Mameli, 25 anni.

Nonostante la legge italiana vieti l’arruolamento in eserciti stranieri, sono decine i connazionali presenti sul fronte ucraino, sia tra le file di Kiev che in quelle filorusse.

