Morto lo stilista Yamamoto, creò i costumi di David Bowie

AGI – Lo stilista giapponese Kansai Yamamoto, considerato un pioniere dell’industria della moda in Giappone e famoso per il suo lavoro con David Bowie, è morto di leucemia a 76 anni. Lo ha comunicato la figlia. “Ha lasciato questo mondo in pace, circondato dai suoi cari”, ha scritto su Instagram Mirai Yamamoto, che è un’attrice. “Ai miei occhi, mio padre non era solo l’anima elettrica ed energica che il mondo conosceva ma anche una persona premurosa, di buon cuore e affettuosa”, ha aggiunto.

Yamamoto era noto per la creazione di audaci pezzi d’avanguardia che sfidavano le norme di genere e presentavano colori e motivi brillanti.

