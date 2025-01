Morto Luca Palmegiani, militante di Forza Italia di 25 anni: il volo dal quarto piano dell’hotel

ROMA – Forza Italia in lutto per la morte di Luca Palmegiani, di 25 anni, militante pontino del partito. Il giovane è deceduto dopo essere caduto dal quarto piano di un hotel di Roccaraso, in provincia dell’Aquila, dove si trovava per partecipare all’evento di Forza Italia ‘Azzurri in vetta’ che si sta tenendo nella vicina Rivisondoli.

L’ANNUNCIO DI TAJANI DAL PALCO

“Il nostro militante Luca purtroppo non ce l’ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche, senza interventi esterni. Ho parlato con l’autorità giudiziaria, sono in corso le indagini. Purtroppo Luca non è più tra di noi, dedichiamogli un minuto di silenzio perché ha sempre fino all’ultima considerato Forza Italia la sua seconda famiglia”, ha annunciato Antonio Tajani dal palco della kermesse, che è stata immediatamente sospesa.

LA RUSSA: “DOLORE PER TRAGICA SCOMPARSA DI LUCA PALMEGIANI”

“Sono profondamente scioccato e addolorato dalla tragica scomparsa di Luca Palmegiani, militante di Forza Italia, avvenuta a Roccaraso dove si trovava per partecipare alla convention di Forza Italia. In questo momento di grande dolore, rivolgo le mie sentite condoglianze alla famiglia e la mia vicinanza ad Antonio Tajani e a tutta la comunità di Forza Italia”. Lo scrive su facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

ZANGRILLO: “FI PIANGE LUCA, ORE DI SILENZIO E PREGHIERA”

“Quando un giovane ci lascia il dolore é ancòra più profondo, ed è il dramma di un venticinquenne che vede svanire progetti, sogni e futuro. Forza Italia piange Luca, un giovane militante e abbraccia la famiglia in queste ore così dolorose. Ore di silenzio e preghiera”. È il ricordo del senatore di Forza Italia e ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ricordando il drammatico episodio accaduto oggi a Roccaraso.

FONTANA: “CORDOGLIO A FAMILIARI E PENSIERO A PARTITO PER MORTE PALMEGIANI”

“Sono profondamente scosso dal dramma che ha segnato oggi la comunità di Forza Italia. Esprimo il mio sentito cordoglio alla famiglia e ai cari del giovane delegato Luca Palmegiani. Un pensiero di vicinanza al segretario Antonio Tajani, al gruppo giovani e a tutti i militanti”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it