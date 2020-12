Aveva 65 anni. Laureato in Chimica, ha firmato diversi programmi per la Rai come divulgatore scientifico e collaborato con diverse testate Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Morto nella sua Ischia il giornalista scientifico Pietro Greco proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento