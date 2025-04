morto-papa-francesco,-dybala:-“notizia-molto-triste,-grande-perdita-per-il-mondo-e-per-noi-argentini”

(Adnkronos) – “E’ una notizia molto triste per il mondo in generale, e in particolare per noi argentini e per Roma. Ho avuto modo e fortuna di conoscerlo, è una perdita molto grande per i cattolici non solo gli argentini, mando le mie condoglianze alla sua famiglia e al Vaticano”. Queste le parole di Paulo Dybala in occasione dei Laureus Awards a Madrid sulla scomparsa di Papa Francesco, argentino come lui e grande appassionato di calcio.

“Ho avuto l’opportunità di incontrarlo e la sua passione per il calcio lo ha reso ancora più grande. È una perdita enorme sotto ogni punto di vista”, ha aggiunto Dybala parlando di Papa Francesco.