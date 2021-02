AGI – Non risparmiava nessuno nei suoi attacchi, né le nazi-femministe, né gli ambientalisti pazzi né tantomeno i liberal-communisti. Rush Limbaugh, il ‘Dottore della Democrazia’ come si era autoproclamato, tra le voci più ascoltate dei conservatori, è morto a 70 anni per un tumore ai polmoni.

Commentatore politico, polemista, icona mediatica con una straordinaria influenza acquisita in decenni dietro il microfono, aveva contribuito a plasmare il partito repubblicano moderno e a definirne la strategia, in particolare negli anni in cui alla Casa Bianca c’erano i democratici Bill Clinton e Barack Obama.

Inizialmente critico con Trump, ne aveva poi abbracciato le battaglie,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Morto Rush Limbaugh, star radiofonica e voce dei conservatori Usa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento