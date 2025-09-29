lunedì, 29 Settembre , 25

Usa, timori per guerra con la Cina: Pentagono lancia ‘corsa’ ai missili

(Adnkronos) - Il Pentagono ha lanciato un piano...

Pavarotti, oggi il grande tributo all’Arena di Verona: tutti gli ospiti

(Adnkronos) - L'Arena di Verona celebra Luciano Pavarotti...

Sinner-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a...

Fegato, un test per scoprire il rischio di gravi malattie entro 10 anni: lo studio

(Adnkronos) - Un semplice test basato su 5...
morto-santi-trimboli,-volto-noto-tgr-calabria-e-’90esimo-minuto’:-aveva-80anni
Morto Santi Trimboli, volto noto Tgr Calabria e ’90esimo minuto’: aveva 80anni

Morto Santi Trimboli, volto noto Tgr Calabria e ’90esimo minuto’: aveva 80anni

UncategorizedMorto Santi Trimboli, volto noto Tgr Calabria e '90esimo minuto': aveva 80anni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – È morto a Cosenza, all’età di 80 anni, Santi Trimboli, ex giornalista della Rai Tgr Calabria. Era malato da tempo. Trimboli, in pensione con la qualifica di vicecaporedattore, è stato volto noto del tg e del programma ’90esimo minuto’. Giornalista professionista dal 1973 ed esperto di sport, nel corso della sua carriera collaborò con prestigiose testate tra cui il ‘Corriere dello Sport’ e con le trasmissioni ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, ‘Stadio Sprint’ e ‘La Domenica Sportiva’. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.