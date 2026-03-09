lunedì, 9 Marzo , 26
HomeAttualitàMorto Umberto Allemandi, fondatore del Giornale dell’arte: aveva 88 anni
morto-umberto-allemandi,-fondatore-del-giornale-dell’arte:-aveva-88-anni
Morto Umberto Allemandi, fondatore del Giornale dell’arte: aveva 88 anni
Attualità

Morto Umberto Allemandi, fondatore del Giornale dell’arte: aveva 88 anni

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

Milano, 9 mar. (askanews) – E’ morto oggi Umberto Allemandi, fondatore e direttore de Il Giornale dell’arte e della casa editrice che porta il suo nome. Lo riporta la testata, dalla quale si apprende che proprio oggi ha compiuto 88 anni. Allemandi era nato, infatti, a Torino il 9 marzo del 1938 e per oltre quarant’anni è stato il direttore e l’anima della testata d’arte italiana, che aveva fondato nel 1983. “Più che un editore, è stato un costruttore di linguaggi e di metodo, imponendo l’idea che l’arte dovesse essere trattata come notizia, con rigore, tempestività e indipendenza”, si legge nell’articolo con cui si annuncia la sua scomparsa.

Umberto Allemandi ha guidato il giornale per 42 anni, fino alla cessione della casa editrice nel dicembre 2024 a una compagine societaria che riunisce Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Accanto al Giornale dell’arte, la Società editrice Allemandi ha costruito un catalogo di monografie e collane che hanno segnato la formazione di generazioni di studiosi. Tra i primi titoli, I dipinti dell’Ottocento italiano, nel settembre 1983, inaugurò gli Annuari di economia dell’arte e La faccia nascosta della luna, di Luigi Carluccio, nella collana Testimoni dell’arte a cura di Mina Gregori, che avrebbe presto accolto La cultura dell’ignoranza di Alvar González-Palacios.

(foto tratta dal sito Il giornale dell’arte)

Previous article
Iran, Eurogruppo teme una stagflazione innescata da shock energia
Next article
Trump-Putin, telefonata di un’ora: colloquio su Iran, Ucraina e Venezuela

POST RECENTI

Attualità

Iran, Eurogruppo teme una stagflazione innescata da shock energia

Roma, 9 mar. (askanews) – Per l’economia europea, le ricadute della crisi in Iran dipenderanno da durata e gravità del conflitto. "Se ci fosse una...
Attualità

Centrosinistra converge su Iran, restano distanze su Ucraina

Roma, 9 mar. (askanews) – Il lavoro è in corso, proseguirà anche domani, il centrosinistra non vuole sprecare la posizione unitaria raggiunta la scorsa settimana...
Attualità

Trump: la guerra contro l’Iran è praticamente terminata

Roma, 9 mar. (askanews) – La guerra contro l’Iran "è quasi terminata": lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dalla Cbs....
Attualità

Opposizione lavora a risoluzione unitaria in vista comunicazioni di Meloni mercoledì

Roma, 9 mar. (askanews) – Sono in corso contatti tra i leader dell’opposizione per sondare la possibilità di arrivare mercoledì con una risoluzione unitaria, in...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.