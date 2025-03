Mosca accetterà la tregua? Per l’analista Kalachev “non le conviene”

Putin in posizione scomoda, lo “Zar” valuta compromesso solo se è suo

Mosca, 12 mar. (askanews) – La Russia accetterà la tregua di 30 giorni proposta da Usa e Ucraina? Secondo l’analista politico russo Konstantine Kalachev è molto improbabile, perché Mosca resta determinata a conquistare il territorio nell’Ucraina meridionale che Kiev ha giurato di non cedere e al presidente russo Vladimir Putin la proposta, se non altro formulata in questo modo, non conviene. “Accettando questa proposta della delegazione americana, (Zelensky, ndr) mette Putin in una posizione scomoda, perché quest’ultimo dovrà rispondere con qualcosa. Ed è estremamente difficile per Putin accettare questo invito al cessate il fuoco così com’è. Per una semplice ragione: perché il cessate il fuoco dovrebbe passare dal cessate il fuoco ai colloqui di pace. E in termini di guadagni territoriali, Putin non ha ancora ottenuto ciò che voleva”, spiega ad Afp. “Non solo la Crimea e Sebastopoli, ma anche le regioni di Luhansk e Donetsk sono sancite dalla Costituzione russa. Anche le regioni di Kherson e Zaporizhzhia sono sancite dalla Costituzione. Infatti, finora (Putin, ndr) non ha fatto concessioni su una singola posizione nei loro confronti. Non ha fatto un passo indietro. Tutte le sue proposte, espresse più volte, sono ampiamente conosciute. Valuta il compromesso quando la parte avversaria accetta tutte le sue proposte. Questo è ciò che lui chiama un compromesso”. “Qualunque cosa si dica, è importante che il presidente Putin sia seduto allo stesso tavolo del presidente degli Stati Uniti, su un piano di parità. È importante che sia riconosciuto dai leader europei. E questo è tutto. Tutta questa faccenda ha molto a che fare con questo. Non è nemmeno irredentismo, non è sentimentalismo. È puramente un senso di ego estremo, una lotta per la dignità”. “La questione urta con un ostacolo nel ruolo dello ‘Zar’, che non tenti di prendere più di quello che può prendere. Ma penso che i russi, da una parte, sì, la maggioranza sostiene il presidente – ma dall’altra, mi sembra che se si trovasse un compromesso, tirerebbero tutti un sospiro di sollievo”.