mosca:-alcuni-paesi-tentano-di-“far-deragliare”-i-colloqui-con-gli-usa

Dmitriev: “E’ in corso un dialogo molto utile”

Milano, 17 apr. (askanews) – Il principale negoziatore economico russo, Kirill Dmitriev, ha affermato che alcuni Paesi stanno cercando di “far deragliare” i colloqui tra Mosca e gli Stati Uniti, mentre le due parti lavorano per normalizzare i rapporti.”Sapete, i colloqui sono stati estremamente produttivi. Ma ci sono molte persone, strutture, paesi che cercano di ostacolare il nostro dialogo con gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è in corso una propaganda molto attiva contro la Russia su vari media”, ha sottolineato.”Ecco perché è molto importante comunicare direttamente la posizione russa. E, naturalmente, questo è stato fatto, ed è in corso un dialogo molto utile. Si sta svolgendo in condizioni molto difficili, caratterizzate da continui attacchi e disinformazione. Quindi, il fatto che ci sia un dialogo diretto è estremamente importante”, ha concluso Dmitriev.