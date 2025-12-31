mosca-diffonde-video-di-drone-del-presunto-attacco-a-residenza-putin

Ma non è possibile verificare l’autenticità delle immagini

Roma, 31 dic. (askanews) – Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video di un drone abbattuto che, sostiene, l’Ucraina avrebbe lanciato questa settimana contro la residenza del presidente Vladimir Putin, nella Russia nord-occidentale, un episodio, per il Cremlino, che indurirà la sua posizione negoziale nei colloqui sulla guerra in Ucraina.Non è tuttavia possibile verificare in modo indipendente l’autenticità, il luogo, la data e il contenuto di queste immagini.Kiev ha smentito il presunto attacco, definendolo una “bugia” volta a “manipolare” il processo di pace. Stesso concetto ribadito dall’Alta rappresentante della politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, secondo la quale “Mosca mira a far deragliare i reali progressi verso la pace compiuti dall’Ucraina e dai suoi partner occidentali” attraverso “affermazioni infondate”.Nel video, girato di notte, si vede un drone danneggiato finito nella neve in una zona boschiva.Per il ministero russo, il presunto attacco era “mirato, attentamente pianificato e portato a termine in più fasi”. Mosca non ha specificato dove fosse Putin in quel momento, sostenendo che l’attacco è stato lanciato nella notte tra il 28 e il 29 dicembre presso la sua residenza nella regione di Novgorod.