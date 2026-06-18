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Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo
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Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo

Redazione-web
By Redazione-web

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(Adnkronos) – Il ‘tappo’ della raffineria di Mosca salta in aria durante un attacco di droni ucraini. L’immagine rimbalza ovunque e diventa un simbolo della guerra che l’Ucraina ha portato nella capitale della Russia, a una decina di chilometri dal Cremlino e da Vladimir Putin. Un video realizzato da turisti cinesi, però, mostra un dettaglio. Non è stato un drone ucraino a colpire il deposito di petrolio. Le immagini mostrano un missile centrare la struttura: con ogni probabilità un maldestro tentativo compiuto dalla difesa aerea russa, forse con un dispositivo Manpad, di abbattere un drone. 

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