Mosca: Putin ha parlato con Fico anche di situazione in Ucraina

Premier slovacco: inaccettabile no Zelensky a passaggio gas russo

Mosca, 23 dic. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha condiviso con il primo ministro slovacco Robert Fico la sua visione sulla situazione in Ucraina. Lo ha riferito oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.Fico, numero uno dell’esecutivo di un paese membro dell’Ue e della Nato, è stato ieri a Mosca per incontrare il numero uno del Cremlino. Il capo del governo di Bratislava ha detto di aver fatto la visita principalmente per affrontare la questione degli approvvigionamenti di gas dalla Russia.”Ieri, Putin ha avuto colloqui con Fico. Hanno anche parlato di questioni energetiche e di gas. Si è svolta una conversazione piuttosto dettagliata” ha riferito Peskov ai giornalisti.Dal canto suo, Fico con un post su Facebook, ha segnalato che “il presidente russo Vladimir Putin ha confermato la disponibilità della Russia a continuare a fornire gas all’Occidente e alla Slovacchia, il che, dato l’approccio del presidente ucraino (Volodymyr Zelensky, ndr.), è praticamente impossibile dopo il primo gennaio 2025”.Fico inoltre ha segnalato di aver comunicato ai massimi funzionari Ue già da venerdì la sua intenzione di recarsi a Mosca, in reazione alle dichiarazioni di Zelensky che si è detto contrario a qualsiasi transito di gas attraverso l’Ucraina verso la Slovacchia.Inoltre, il primo ministro slovacco ha denunciato come le sanzioni contro il programma nucleare russo, a cui Zelensky è favorevole, mettono in pericolo la produzione nelle centrali nucleari slovacche.