Mosca: Usa e Russia stanno discutendo del processo di pace in Ucraina

Mosca: Usa e Russia stanno discutendo del processo di pace in Ucraina

Mosca: Usa e Russia stanno discutendo del processo di pace in Ucraina
Roma, 16 nov. (askanews) – Stati Uniti e Russia stanno attivamente discutendo il processo di pace in Ucraina sulla base delle discussioni tenutesi al vertice di Anchorage: lo ha affermato il consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov.

Dagli Stati Uniti “arrivano molti segnali, alcuni ci piacciono, altri no, ma la base di tutto è Anchorage” ha spiegato, sottolineando che Washington non ha mai dichiarato ufficialmente che le conclusioni raggiunte nel corso dell’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin non siano più valide.

Per quanto riguarda un nuovo vertice bilaterale, “avevamo concordato un incontro a Budapest, poi l’incontro è stato rinviato per un po’. I contatti su questo tema sono in corso”: “Ritengo che se Washington e Mosca dovessero raggiungere un accordo di principio su un incontro dei leader in un luogo o nell’altro, molte difficoltà tecniche e politiche passeranno in secondo piano”, ha concluso.

