Mossa elettorale di Trump: nuove sanzioni a Cuba per conquistare la Florida 

AGI – Mossa elettorale di Donald Trump per conquistare gli ispanici (soprattutto cubani-americani) in Florida, stato in bilico che potrebbe decidere la presidenza degli Stati Uniti il prossimo 3 novembre.

Nel corso di una cerimonia per commemorare l’invasione della baia dei Porci del 1961, ovvero il fallito tentativo di rovesciare il governo di Fidel Castro con la regia della Cia, il capo della Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni contro l’Havana, con il divieto per i viaggiatori americani di soggiornare in strutture del governo di Cuba e limitando ulteriormente l’import di sigari e rum dall’isola dei Caraibi.

E se il tycoon ha inquadrato le misure nell’ambito della “lotta contro l’oppressione comunista”,

