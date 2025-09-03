Mostra del cinema Venezia, Kérastase: eccellenza haircare

Per la cura degli hairlook delle star presenti in laguna

Venezia, 3 set. – Per l’ottavo anno consecutivo, Kérastase, brand professionale leader nei trattamenti haircare di lusso, è presente alla 82 edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Il brand, grazie ad una squadra di oltre 70 hairstylist cura gli hairlook delle star e degli ospiti nazionali e internazionali presenti in laguna. Abbiamo parlato con Silvia Guerinoni, General Manager Kérastase Italia:”Per l’ottavo anno consecutivo, Kérastase è presente alla Mostra del Cinema di Venezia in collaborazione con il partner ufficiale Armani Beauty. 70 tra i migliori hairstylist Kérastase si occupano dell’hairlook di star e ospiti, creando i look iconici che diventeranno i prossimi trend. Anche quest’anno, Kérastase è l’hair partner ufficiale di Emanuela Fanelli, la conduttrice dell’ottantaduesima edizione del festival.L’occasione è anche quella di presentare in anteprima assoluta il primo profumo professionale per capelli.”In questi giorni, Kérastase presenta in anteprima assoluta il nuovissimo Gloss Absolu Le Parfum, il nuovo profumo per capelli da note agrumate e floreale, per rispondere al nuovo trend haircare guidato dalle nuove generazioni che cercano nell’haircare routine un’esperienza sensoriale unica”. Ha così concluso Silvia Guerinoni. Kérastase, con oltre 50 anni di esperienza, è sinonimo di eccellenza, innovazione e lusso nel mondo dell’haircare, offrendo trattamenti personalizzati che trasformano ogni look in un’esperienza sensoriale unica, come accade in questi giorni a Venezia.”Ci sono tanti chignon visto comunque l’umidità di queste sere, la pioggia di queste sere, quindi abbiamo valorizzato ancora di più con un effetto wet look anche quest’anno. Per valorizzare e avere questo effetto wet sui capelli, stiamo utilizzando a Venezia la nuova linea Gloss Absolu di Kérastase, proprio per valorizzare ancora di più questo effetto luminoso sui capelli. Per la prossima stagione la parola d’ordine sarà Glass Hair, quindi avere questo effetto luminoso di lucentezza estrema sui capelli”. – ha commentato Nico Vinci, Hairstylist KérastaseCon l’evoluzione delle tendenze beauty, il brand professionale continua a innovare, rimanendo un punto di riferimento per il lusso e la personalizzazione nel mondo dell’haircare.(Servizio pubbliredazionale)