Moto, Ancma: vendite ottobre +26% a 21.802 unità

Milano, 2 nov. (askanews) – Il mercato delle due ruote a motore ritrova il sereno. I dati delle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto del mese di ottobre diffusi da Confindustria Ancma segnano un +26% sullo stesso mese dell'anno scorso a 21.802 veicoli. Un risultato raggiunto anche grazie alla rinnovata disponibilità di prodotto, che ha permesso al mercato di "esprimere finalmente tutto il suo potenziale", ha sottolineato il presidente dell'associazione Paolo Magri. "Questi dati rappresentano anche un ottimo segnale a ridosso di Eicma che si terrà a Milano la prossima settimana". A trainare la crescita di ottobre sono gli scooter, che, per effetto della rinnovata disponibilità di mezzi, immatricolano 12.326 mezzi e fanno segnare un incremento del 36,21%. Seguono le moto con una crescita del 17,22% e 7.938 veicoli targati. Più contenuto l'andamento dei ciclomotori, comunque in positivo del 3,29% per un totale di 1.538 veicoli registrati. La crescita di ottobre riporta il cumulato quasi in parità rispetto all'anno precedente: la flessione sul 2021 infatti è del – 0,71%, per un totale di 266.118 mezzi. Gli scooter, che scontano i parziali negativi degli ultimi otto mesi, si fermano a 130.645 mezzi targati pari ad un calo del 7,37%. Continuano a crescere le moto con 116.565 unità vendute e un incremento del 5,41%, mentre i ciclomotori confermano la tendenza positiva facendo registrare 18.908 mezzi pari a un + 15,38%. Dopo lo stop di agosto e settembre riprende vigorosa – complice anche la ripartenza degli incentivi statali – la spinta degli elettrici, che nel mese di ottobre fanno registrare 1.363 mezzi e un incremento del 30,81%. Nel cumulato annuo, i veicoli a trazione elettrica, che già a luglio avevano superato i volumi dello scorso anno, si approssimano al traguardo delle 15 mila unità, facendo registrare 14.236 veicoli, pari a una crescita del 56,37%.